Rugby : le XV de France termine l’année par une victoire contre l’Argentine

L’équipe de France de rugby s’est imposée ce vendredi contre l’Argentine (37-23) pour son dernier match de l’année 2024.

Une dernière réussie pour les Bleus. Le XV de France a fini l'année 2024 sur une victoire en surclassant l'Argentine 37-23 vendredi au Stade de France, pour son dernier test-match d'automne.

Les Bleus, qui menaient 30-9 à la pause en ayant profité de l'indiscipline des Pumas, ont marqué quatre essais dont un nouvel essai de Louis Bielle-Biarrey, et enchaînent une troisième victoire d'affilée après le Japon (52-12) et la Nouvelle-Zélande (30-29).

Ce succès acquis sans trembler marquait les retrouvailles entre le XV de France et l'Argentine dans un contexte moins lourd que la cauchemardesque tournée des Bleus l'été dernier en Amérique du Sud.

Sans la plupart de leurs cadres, les Français s'étaient imposés lors du premier test (28-13) et inclinés au second (33-25), mais les résultats sportifs étaient passés au second rang après l'inculpation pour viol aggravé de deux joueurs, Oscar Jegou et Hugo Auradou, toujours mis en examen et qui ont retrouvé les terrains en France, et les propos racistes d'un autre, Melvyn Jaminet, suspendu jusqu'à janvier prochain.