Tennis de table : Alexis et Félix Lebrun en finale du double des WTT Finals à Fukuoka

Les Français Alexis et Félix Lebrun se sont qualifiés ce vendredi pour la finale du double des WTT finals de Fukuoka (Japon), en éliminant leurs compatriotes Florian Bourrassaud et Esteban Dorr, 3 manches à 0.

Une nouvelle finale en double. Les frères Lebrun se sont qualifiés ce vendredi en s’imposant lors de la demi-finale des WTT finals à Fukuoka face à l’autre paire française, Florian Bourrassaud et Esteban Dorr.

Les N.2 mondiaux et champions d'Europe en double affronteront samedi en finale de cette compétition les vainqueurs de la seconde demi-finale opposant en soirée les Japonais Shunsuke Togami et Hiroto Shinozuka, N.6 mondiaux, aux Singapouriens Pang Koen et Quek Izaac (N.10).

«Jamais facile de jouer contre des partenaires et des amis, mais aujourd'hui on a bien joué,» s'est réjoui Alexis Lebrun, concluant d'un «Arigato» («Merci» en japonais), qui a plu au public local, agitant des éventails à leur effigie.

Face à deux amis qu'ils connaissent par cœur, puisqu'ils s'entraînent également à Montpellier, Alexis et Félix ont été largement dominants. Ils n'ont laissé aucune chance à la paire N.11 mondiale, composée de deux joueurs au-delà de la 100e place au classement individuel (12-10, 11-6, 11-3).

Les Lebrun éliminés en individuel

Néanmoins, en individuel, la semaine a tourné court pour les nouvelles stars de tennis de table français, éliminés dès leur entrée en lice en huitièmes de finale.

Félix, le cadet, 18 ans et N.4 mondial, a été battu mercredi par l’Allemand Benedikt Duda (3-2), suivi le lendemain par Alexis, 21 ans et N.14 mondial, logiquement dominé par le N.2 mondial et grand favori du tournoi, le Chinois Lin Shidong (3-1).

Les WTT Finals sont l’équivalent des Masters de tennis et regroupent les 16 meilleurs joueurs de la saison, en simple et en double. Chez les hommes manquent simplement à l’appel deux cadors chinois, le double champion olympique (en simple et par équipes) Fan Zhendong, et Ma Long, 36 ans, sextuple médaillé d'or (dont le titre par équipes en 2024).

Pour le tennis de table tricolore en général, et les frères Lebrun en particulier, l'année a été riche, au-delà des JO de Paris et des médailles de bronze glanées par Félix Lebrun en simple et par l'équipe de France (Simon Gauzy, Félix et Alexis Lebrun).

L’enchaînement post-olympique fut tout aussi réussi, avec deux titres de champions d'Europe - en simple pour Alexis Lebrun et en double - avant la victoire du cadet fin octobre aux WTT Champions de Montpellier, où ils jouent également en club.