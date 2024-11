«Au PSG, on ne m’a pas fait de cadeau» : Adrien Rabiot revient sur les raisons de sa signature à l’OM

Adrien Rabiot est revenu, ce dimanche, sur son arrivée à l’Olympique de Marseille et les réactions des supporters parisiens après cette annonce. Pour lui, cela ne méritait pas autant de haine.

L’international français de football, Adrien Rabiot, a été invité à réagir, ce dimanche 24 novembre, sur Téléfoot, à un reportage où l’on voit des supporters du PSG déchirer son maillot et critiquer son choix de signer à l’Olympique de Marseille.

«Je ne vais pas vous mentir, moi quand j’étais au PSG, on ne m’a rien donné, on ne m’a pas fait de cadeaux, on n’a pas été plus que ça derrière moi. Maintenant, après cinq saisons à la Juventus, dire qu'on m'a bichonné. Il faut arrêter», a déclaré Adrien Rabiot.

«Les supporters ne sont pas venus me défendre»

«Ma dernière saison, quand j’étais au placard, les supporters ne sont pas venus me défendre pour me sortir de là. Il faut arrêter l’hypocrisie», a ajouté l’international français.

Encore joueur du PSG, il avait refusé de jouer lors des six derniers mois de son contrat avant de prendre le chemin de la Juventus de Turin. «C'est un peu triste de voir ces choses-là», a-t-il ajouté en voyant les supporters du PSG brûler son maillot dans le sujet de Téléfoot.

«Ça reste du football, il y a d'autres choses plus importantes. Que j'aie pu décevoir certaines personnes qui étaient attachées à moi, qui avaient une image d'Adrien Rabiot et du Paris Saint-Germain, ça, je peux le comprendre», a développé l’international français.

«La seule chose que je ne comprends pas, c'est le manque de respect. On peut ne pas être content, on peut être déçu, mais l'irrespect sur les réseaux, ça je ne l'accepte pas», a conclu Adrien Rabiot.