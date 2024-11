«Quand il fait ça, il est effrayant» : le retour tonitruant de Victor Wembanyama avec les Spurs en NBA (vidéo)

Après une semaine d’absence, Victor Wembanyama a effectué un retour très remarqué samedi 23 novembre, lors de victoire renversante des Spurs de San Antonio contre les Golden State Warriors en NBA (104-94).

Son réveil a été fatal. Après avoir manqué les trois derniers matchs de son équipe, en raison d’un coup reçu au genou droit, Victor Wembanayma a fait son retour la nuit dernière, sur les parquets de NBA. Et le Français a écœuré les Golden State Warriors, leaders de la Conférence ouest, pour offrir une victoire de prestige aux Spurs (104-94). S’il a eu besoin d’un peu de temps pour retrouver le rythme, il a réalisé un dernier quart-temps tonitruant pour renverser Stephen Curry et ses coéquipiers, qui ont compté jusqu’à 17 points d’avance peu avant la fin du 3e quart-temps.

Wemby did a little bit of everything in the W over the Warriors!





25 PTS



7 REB



9 AST



3 BLK



4 3PM pic.twitter.com/nGPfqFwYjb

— NBA (@NBA) November 24, 2024