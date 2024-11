Tennis de table : combien Félix et Alexis Lebrun ont-ils remporté cette année ?

Sacrés en double, samedi, aux WTT Finals de Fukuoka (Japon), Félix et Alexis Lebrun ont empoché plusieurs dizaines de milliers d’euros grâce à leurs très belles performances tout au long de l’année 2024.

Une année très lucrative. Félix et Alexis Lebrun ont vécu une saison riche en succès, en émotions, mais aussi sur le plan financier après leur sacre en double, samedi, aux WTT Finals de Fukuoka aux dépens de la paire japonaise composée de Hiroto Shinozuka et Shunsuke Togami (3-2). Grâce à ce succès, ils ont empoché la somme d’environ 7.700 euros promise aux vainqueurs.

Une notoriété de plus en plus grandissante

Cette prime a fait fructifier le petit pactole touché en 2024 par les deux frangins, qui ont accumulé les titres et les médailles. Alexis Lebrun a notamment été sacré champion de France et d’Europe, alors que Félix a triomphé au WTT Star Contender de Goa ainsi qu’au WTT Champions de Montpellier et a été médaillé de bronze en simple aux JO 2024. Sans oublier leur titre de champion d’Europe en double et leur médaille de bronze par équipes aux JO.

Au total, la fratrie Lebrun a engrangé plus de 300.000 euros à eux deux cette année, selon Le Parisien. Une très belle somme à laquelle il faut ajouter les contrats de sponsoring qui sont de plus en plus nombreux entre Carrefour, Optic 2000, Nintendo ou encore Boursorama. Numéro 4 mondial, le cadet des deux frères vient même de signer pour la première fois avec un sponsor chinois (la marqué de thé Xiang Piao Piao Milk Tea).

Preuve d’une notoriété de plus en plus grandissante aussi bien au niveau du sport français que du ping international. Et ce n’est sûrement qu’un début pour les deux phénomènes du tennis de table tricolore, qui n’en finissent plus d’enchaîner les performances et d’écrire l’histoire de leur sport.