Ligue 1 : pourquoi l’entraîneur de Nice a-t-il dû se rendre aux urgences après la victoire contre Strasbourg ?

Entraîneur de Nice, Franck Haise a été contraint de se rendre aux urgences dans la foulée de la victoire de son équipe contre Strasbourg, en clôture de la 12e journée de Ligue 1 (2-1).

Petite frayeur pour Franck Haise. L’entraîneur de Nice (53 ans) s’est rendu aux urgences, dimanche soir, à l’issue de la victoire renversante de son équipe lors de la venue de Strasbourg en match de clôture de la 12e journée de Ligue 1 (2-1). Le coach des Aiglons, qui a vécu une soirée éprouvante sur son banc, a été victime de violents maux de tête, le poussant à quitter précipitamment l’Allianz Riviera pour prendre la direction de l’hôpital Pasteur de Nice.

Et les examens pratiqués par l’ancien entraîneur de Lens se sont avérés rassurants et n’ont rien révélé d’inquiétant. Franck Haise a ainsi pu regagner son domicile quelques heures plus tard pour se reposer et se remettre de ses émotions.

Il devrait bien être présent sur le banc du club azuréen, jeudi soir, pour la réception des Glasgow Rangers lors de la 5e journée de la Ligue Europa. Une compétition dans laquelle les coéquipiers de Dante ne se sont toujours pas imposés cette saison (2 défaites, 2 matchs nuls).