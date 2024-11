Ligue 1 : que risque Nantes après les graves incidents contre Le Havre ?

Le FC Nantes encourt de lourdes sanctions après les graves incidents survenus, dimanche, à La Beaujoire à la fin du match de la 12e journée de Ligue 1 contre Le Havre (0-2).

Rien ne va plus à Nantes. Plongé dans une crise profonde, le club a enchaîné, dimanche, un 9e match sans la moindre victoire avec une nouvelle défaite concédée sur sa pelouse contre Le Havre lors de la 12e journée de Ligue 1 (0-2).

Et ce 4e revers consécutif a provoqué la colère des supporters nantais, qui ont tenté d’envahir le terrain. Des incidents ont éclaté à quelques minutes de la fin de la rencontre, qui a dû être interrompue pendant plus d’une demi-heure, avec des échauffourées avec les forces de l’ordre rassemblées devant la tribune Loire.

Si le match a finalement pu reprendre et aller à son terme, après le départ de nombreux supporters, les Canaris encourent de lourdes sanctions de la commission de discipline, qui devrait étudier ces incidents dans dix jours.

Le club pourrait écoper d’un ou plusieurs matchs à huis clos, d’une amende importante ainsi qu’un retrait de points. Ce qui n'arrangerait pas la situation des hommes d’Antoine Kombouaré, qui occupent la 16e place du classement avec trois points d’avance sur Montpellier (18e).

Et c’est dans ce conteste houleux que le FC Nantes va préparer le déplacement, prévu samedi, sur la pelouse du Parc des Princes pour affronter le PSG. Une nouvelle contre-performance dans la capitale pourrait assombrir encore un peu plus une première partie de saison plus que compliquée.