«Nous attendons avec impatience ton retour à la maison» : Francis Ngannou invite Vinicius Jr au Cameroun

Le capitaine de l'équipe nationale du Brésil, Vinícius Júnior, a reçu un message de Francis Ngannou sur les réseaux sociaux l'invitant à venir au Cameroun. En effet, le footballeur brésilien aurait des ancêtres camerounais.

Une invitation inattendue. Ce dimanche 24 novembre, Francis Ngannou a proposé au footballeur brésilien Vinícius Júnior de le rejoindre au Cameroun en postant une photo sur X avec la légende : «Frère Vinicius, nous attendons avec impatience ton retour à la maison».

Brother @vinijr we're impatiently waiting for your home coming. #lecontinent @FIFAWorldCup 26 WE'RE coming #lecontinent pic.twitter.com/cXf4bjurqb

— Francis Ngannou (@francis_ngannou) November 24, 2024