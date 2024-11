Biathlon : pourquoi Martin Fourcade a-t-il récupéré une médaille quatorze ans après ?

Ce mardi 26 novembre, le tribunal arbitral du sport a rejeté l’appel du biathlète russe Evgeny Ustyugov annulant tous ses résultats entre 2010 et 2014. Conséquence, sa médaille d’or décrochée en mass-start aux JO de Vancouver revient au Français Martin Fourcade.

Un retraité médaillé d’or olympique. Quatre ans après la fin de sa carrière, Martin Fourcade a décroché sa sixième médaille d’or olympique ce mardi. Aux Jeux olympiques de Vancouver en 2010, le plus grand biathlète de l’histoire avait terminé deuxième de la mass-start derrière le Russe Evgeny Ustyugov. Mais ce dernier a été déclassé de tous ses résultats entre 2010 et 2014 après le rejet de son appel devant le Tribunal arbitral du sport (TAS).

Le TAS a en effet confirmé des «anomalies identifiées dans son passeport biologique (ABP).» «Suite à cette conclusion, M. Ustyugov a été sanctionné d'une période d'inéligibilité de quatre ans, a confié l’instance. De plus, tous les résultats de compétition obtenus par M. Ustyugov entre le 24 janvier 2010 et sa retraite à la fin de la saison 2013/2014 sont invalidés, y compris les médailles, points et prix associés. Cela inclut les résultats obtenus aux Jeux olympiques d'hiver de Vancouver 2010, où il avait remporté la médaille d'or en mass-start et la médaille de bronze au relais masculin. M. Ustyugov peut faire appel de cette décision devant le Tribunal fédéral suisse (TSF). Cependant, de tels recours ne sont autorisés que pour des motifs de procédure étroits.»

il égale Ole Einar Bjoerndalen

Le 27 octobre 2020, le Tribunal Arbitral du Sport (TAS) avait retenu coupable Evgeny Ustyugov d’une violation des règles antidopage. Pour sa défense, le Russe avait évoqué le fait que son taux est naturellement élevé en raison d’une mutation génétique. Une défense non recevable par le TAS.

Martin Fourcade récupère donc un sixième titre olympique devant le Slovaque Pavol Hurajt et l’Autrichien Christoph Sumann. Avec cette médaille d’or, il égale Ole Einar Bjoerndalen au nombre de titres individuels (5). Il passe également à 84 victoires sur le circuit mondial. Et il redevient seul l’athlète français le plus titré aux Jeux.

A noter qu’en plus du titre olympique de la mass-start de Vancouver, la Russie perd la médaille de bronze sur le relais homme de cette même quinzaine olympique (la Suède récupère le bronze). Il a également été destitué il y a plusieurs mois de l’or sur le relais masculin des JO de Sochi 2014. Là aussi, l’appel d’Evgeny Ustyugov avait été rejeté.