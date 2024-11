Inter Miami : un proche de Lionel Messi nommé entraîneur

Après Gerardo Martino, qui a décidé de quitter son poste, un autre proche argentin de Lionel Messi a été nommé entraîneur de l’Inter Miami.

Lionel Messi ne va pas se sentir trop dépaysé. Après le départ de Gerardo «Tata» Martino, la semaine dernière, pour «raisons personnelles», l’Inter Miami a nommé, ce mardi, son nouvel entraîneur. Et comme avec le technicien argentin, il s’agit d’un proche de l’octuple Ballon d’or en la personne de Javier Mascherano (40 ans), qui s’est engagé jusqu’à la fin de la saison 2027. Les deux hommes se sont notamment côtoyés au sein de la sélection argentine ainsi qu’au FC Barcelone.

Bienvenido, Jefe





Argentina and FC Barcelona legend Javier @Mascherano has been named as our new head coach! Welcome to the Miami dream .





