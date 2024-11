MotoGP : un ancien pilote a tout quitté pour faire le tour du monde pieds nus

Ancien pilote moto et fils d’un double champion du monde, l’Espagnol Axel Pons, âgé de 33 ans, a tout quitté pour faire le tour du monde pieds nus depuis trois ans.

Il a définitivement délaissé la moto. C’est désormais pieds nus qu’il se déplace. Retiré des circuits depuis fin 2017, Axel Pons (33 ans), qui a piloté en 125 cc et en Moto2, a radicalement changé de vie. Fils de Sito Pons, double champion du monde en 250 cc (1988, 1989), l’Espagnol est devenu mannequin professionnel, avant de prendre la décision de tout quitter pour partir s’installer sur une île en Asie, loin du stress.

De ser piloto de Moto 2... a andar descalzo por todo el mundo.#JUGONES pic.twitter.com/F3ltGLtOrt — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) November 26, 2024

Et il est finalement devenu «marcheur», a révélé Marca. Depuis un peu plus de trois ans, le natif de Barcelone parcourt la planète pieds nus, et il a notamment rallié le Pakistan depuis l’Espagne en 15 mois.

«Je marche sans chaussures. C’est beau», a déclaré, dans une vidéo postée sur YouTube en juillet dernier, Axel Pons, qui a tenté, cet été, de rejoindre l’Inde, mais il n’a pas obtenu de visa. Et les raisons de ce changement sont avant tout spirituelles avec la volonté de profiter de chaque instant de la vie.

«Quel était l’intérêt de vivre une vie à un rythme aussi rapide ? J’ai commencé à aller de plus en plus lentement, jusqu’à ce que je commence à parcourir le monde lentement, en appréciant les détails de la vie. Nous n’avions que le désir de parfaire l’union avec Allah ou Dieu, et c’est notre façon de prier et de pratiquer : marcher», a confié Axel Pons, dont le rythme de vie a considérablement ralenti.