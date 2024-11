Boxe : une championne olympique se retire d'une compétition sous fond de doute sur son genre

La championne olympique taïwanaise Lin Yu-ting a dû se retirer d’une compétition après que la nouvelle fédération internationale World Boxing ait mis en doute son éligibilité à combattre contre des femmes.

Une nouvelle polémique. La championne olympique taïwanaise de boxe Lin Yu-ting s'est retirée d'une compétition internationale en Grande-Bretagne après que l'organisateur a mis en doute son éligibilité au genre, ont annoncé mercredi les autorités sportives taïwanaises.

Comme la boxeuse algérienne Imane Khelif, également sacrée championne olympique à Paris, Lin avait été la cible d'une campagne de haine sur fond de différend entre le CIO, qui les avait autorisées à concourir, et la Fédération internationale de boxe (IBA). A l'origine de cette polémique, la décision de l'IBA d'exclure Lin et Khelif des Championnats du monde à New Delhi en mars 2023 au motif, selon l'IBA, qu'elles avaient échoué à un test destiné à établir leur genre féminin. L'IBA, instance qui n'est plus reconnue par le monde olympique a toujours refusé de préciser quel type de test avait été pratiqué.

«Elle est une femme»

Lin, qui n'était plus remontée sur un ring depuis Paris, devait participer à partir de mercredi aux finales de la Coupe du monde de boxe à Sheffield, une compétition organisée par World Boxing, une nouvelle organisation concurrente de l'IBA fondée en 2023, qui compte environ 55 membres, dont Taïwan.

Mais elle s'est retirée après que World Boxing a mis en doute son éligibilité à combattre contre des femmes, ont déclaré les autorités sportives de Taïwan dans un communiqué. «Elle est une femme, répond à tous les critères d'éligibilité et a participé avec succès à l'épreuve de boxe féminine (à Paris), remportant une médaille d'or», souligne le communiqué.

«examen médical complet sur place»

«Malheureusement, étant donné que World Boxing vient d'être créé (...) elle ne dispose pas des politiques réglementaires claires du CIO (Comité international olympique, ndlr) qui garantissent la protection des droits des sportifs», poursuit le communiqué.

Lin avait proposé de subir un «examen médical complet sur place» en Grande-Bretagne, mais World Boxing n'a pas accepté, selon le communiqué. Pour éviter que Lin ne subisse d'autres «préjudices», son entraîneur et les responsables sportifs taïwanais ont «décidé de se retirer de cet événement de manière proactive».

Le premier ministre taïwanais Cho Jung-tai a déclaré mercredi que le gouvernement «s'efforcerait activement de protéger et de garantir» les droits de Lin à participer à de futures compétitions internationales. Ni World Boxing ni England Boxing, l'organe qui régit la boxe amateur en Angleterre, n'ont immédiatement répondu aux sollicitations de l'AFP.