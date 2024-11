«Elle s’installe à tous les niveaux» : Guy Novès tire la sonnette d’alarme sur la consommation de drogue dans le rugby

Ancien sélectionneur du XV de France et ex-entraîneur du Stade Toulousain, Guy Novès s’inquiète de la consommation de drogue dans le monde du rugby.

Il suit toujours de près l’évolution du rugby. S’il s’est retiré et n’a plus entraîné depuis son expérience à la tête du XV de France (2016-2017), Guy Novès (70 ans) n’a pas décroché du monde de l’ovalie, même s’il se rend de moins en moins souvent au stade. Et l’ancien coach emblématique du Stade Toulousain (1993-2015) s’est dit inquiet pour la santé de certains joueurs, qui ont pris l’habitude de mélanger «alcool et drogue».

«Le danger est immense pour les gamins»

«On le voit dans les divisions en-dessous du Top 14, où il n’y a pas assez d’argent pour faire des contrôles. Et là, on laisse faire», a-t-il déploré dans une interview accordée au Parisien, avant de tirer la sonnette d’alarme plus spécifiquement sur la consommation de drogue.

«Ce qui est sûr, c’est que la drogue s’installe à tous les niveaux du rugby. Dans les équipes de jeunes, cela existe. Le danger est immense pour les gamins», a-t-il insisté en se montrant très préoccupé par cette situation.

«Pas que des (drogues) douces»

«On est passé de l’alcool à un mélange avec des drogues, et pas que des douces. Cela donne des choses terribles. Rappelez-vous ce joueur de Montauban qui s’est jeté d’un pont il y a quelques années (Kelly Meafua en 2022, ndlr). Il y a cette recherche de l’excès au plus loin possible et cela n’a rien à voir avec l’esprit du rugby», a-t-il ajouté.

Et alors que le XV de France a été secoué par divers événements qui ont émaillé sa tournée estivale en Argentine en juillet dernier, Guy Novès n’a pas été surpris. «Je ne suis pas tombé de l’armoire», a assuré l’ancien sélectionneur des Bleus, qui a également dirigé l’équipe de France en Argentine, avec une anecdote très révélatrice à la clé.

«J’arrive un matin au petit déjeuner. Et dans l’ascenseur, j’ai croisé un joueur avec deux filles… Derrière, il y a eu une grosse reprise en main de ma part», a-t-il confié. Preuve que certaines dérives sont ancrées depuis de très longues années.