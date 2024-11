«Je ne peux pas m'asseoir sans coussin» : une Brésilienne dénonce les coups mal placés de son adversaire lors d’un combat de MMA

Une combattante MMA s’est plainte des coups reçus par son adversaire lors de la dernière soirée de l’UFC le 9 novembre dernier.

Des coups très étranges. Luana Pinheiro a subi sa troisième défaite de suite en MMA après avoir perdu contre Gillian Robertson lors de l’UFC Vegas 100 Fight Night qui a eu lieu le 9 novembre. Jusqu’ici aucun souci. Seulement, la Brésilienne, s'est plainte du comportement «irrespectueux» de sa rivale pendant le combat.

Selon elle, «The Savage» l’a brutalement frappée avec ses coudes au niveau des fesses et plus précisément au niveau du rectum, lui causant des blessures douloureuses. «Pardonnez mon langage, mais elle m'a donné un coup de coude dans l'anus, a déclaré Pinheiro dans «AG Fight». Pour moi c'est un manque de respect, je ne ferais jamais ça à un autre athlète Ce n'est pas une démarche pour me soumettre ou m'assommer, ce n'est pas comme ça... À mon avis, elle l'a fait avec malveillance et avec de mauvaises intentions.»

Gillian Robertson 12 to 6 elbowing Pinheiro's...ass? #UFCVegas100 pic.twitter.com/nNVmGPvyrM — Steven Rae (@stevenrae_) November 10, 2024

«Elle savait où elle frappait, a insisté Pinheiro, qui depuis ce combat ne peut pas s'asseoir sans douleur. Je ne peux pas m'asseoir sans coussin ni plier le dos. Je ne peux pas faire d'exercice. Je prends des médicaments. Au début, je ne pouvais pas marcher, tousser, rire et éternuer était une véritable agonie... J'avais l'impression d'être en train de mourir.»

Normalement, ces coups sont interdits à l’UFC. Pour le moment, aucune sanction n’a été prise par la ligue américaine de MMA.