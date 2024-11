Ligue des champions : des supporters de Lille attaqués et blessés à l’arme blanche à Bologne

Des supporters lillois ont été blessés à l’arme blanche après avoir été violemment attaqués en marge du déplacement du Losc à Bologne, ce mercredi soir, en Ligue des champions.

Ils ont été pris dans une embuscade. Alors qu’ils étaient rassemblés dans un pub irlandais à Bologne (Italie), à la veille du match de Ligue des champions entre le Losc et le club italien, une trentaine de supporters lillois ont été violemment attaqués par près de 80 hooligans de la formation transalpine, a rapporté L’Equipe.

26.11.2024, Info Bologna: Bologna attack Lille in pub, ~80x30, many injuries on the French side. win bologna, click here for more: https://t.co/N3rxfBRBfd pic.twitter.com/0cZYaFMide — Hooligans.cz Official (@hooliganscz1999) November 27, 2024

La rixe a éclaté à l’intérieur de l’établissement avec des jets de projectiles avant de se poursuivre dans la rue. Si la police locale est rapidement intervenue pour mettre fin aux affrontements, deux supporters nordistes ont été blessés à l’arme blanche et ont été conduits dans un hôpital de Bologne, où ils ont été pris en change pendant une partie de la nuit.

Et cette attaque a été fermement condamnée par le Losc. «Le club condamne sans réserve cette attaque lâche et intolérable, qui contrevient à toutes les valeurs du football et du supportérisme populaire. Il apporte son soutien aux supporters victimes de ces agressions et souhaite leur meilleur rétablissement», a écrit, ce mercredi, le club nordiste dans un communiqué.

Et les supporters de Bologne seraient coutumiers du fait. Au début du mois, des incidents similaires avaient déjà éclaté en marge de la réception l’AS Monaco (5 novembre) et deux supporters de club de la principauté avait également été hospitalisés.