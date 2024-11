UFC : les terribles images de la jambe de Michael Chandler, dix jours après son combat contre Charles Oliveira (vidéo)

Presque deux semaines après sa défaite contre Charles Oliveira lors de l’UFC 309, l’Américain Michael Chandler a posté une vidéo, ce mardi soir, pour montrer l’état de sa jambe.

Âmes sensibles s’abstenir. Battu par décision unanime face au Brésilien Charles Oliveira, lors du co-combat principal de l’UFC 309 au Madison Square Garden de New York, le combattant américain (38 ans) a dévoilé des images de sa jambe gauche, encore extrêmement gonflée.

Michael Chandler’s swollen leg 1 week after his fight with Charles Oliveira.





IG @MikeChandlerMMA pic.twitter.com/y9PyueLoFL — Home of Fight (@Home_of_Fight) November 26, 2024

Sur les réseaux sociaux, «Iron» a montré l'état de sa jambe gauche. «Regardez ça», a-t-il lancé, tout en filmant ses blessures, avec comme légende de la vidéo : «Alors tu veux devenir le combattant ultime?»

«Mon corps a subi la plus grande douleur que je n'ai jamais ressentie de toute ma vie. Le plus grand nombre de blessures que je n'ai jamais eues dans un combat, c’est sûr. J’ai pissé du sang, j'avais des inflammations de partout, tout mon corps est enflé», avait raconté l'Américain dans l'émission Bussin' With The Boys.

Après avoir attendu deux ans son combat contre Conor McGregor qui n’a finalement jamais eu lieu, Michael Chandler devrait attendre un petit moment avant de retrouver l'octogone.