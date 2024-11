Boxe : Souleymane Cissokho victime d’une fracture de la main doit reporter son combat en Afrique

Souleymane Cissokho, qui devait combattre le samedi 7 décembre en Guinée équatoriale, a annoncé ce jeudi le report de son combat de boxe en raison d’une fracture à la main droite.

Une mauvaise nouvelle. Le boxeur Souleymane Cissokho a annoncé ce jeudi le report de son combat face au Lituanien Egidijus Kavaliauskas, qui devait avoir lieu le 7 décembre à Malabo en Guinée équatoriale. Le Français s’est blessé à l’entraînement à la main droite.

«C'est évidemment une déception de ne pas pouvoir disputer ce combat à la date prévue, et en plus en Afrique, le continent où je suis né, a réagi le boxeur, dans un communiqué. J'ai travaillé très dur ces derniers mois pour me préparer en vue de cette échéance très importante». Au terme d'examens effectués jeudi matin, le boxeur et les organisateurs du combat ont pris la décision de différer l'événement, «dont la date sera déterminée dans les meilleurs délais. Le lieu du combat, en Guinée équatoriale, restera inchang».

Fracture de la main , durant mon sparring hier soir. Le combat sera reporté à une date ultérieure. Merci à tous pic.twitter.com/rsZ4jnc5H6 — Souleymane Cissokho (@Souleymane_C) November 28, 2024

Toujours invaincu et vainqueur de ses 17 premiers affrontements, dont neuf avant la limite, «Souley» devait défendre sa ceinture WBC Silver de la catégorie face à un adversaire de qualité (24 victoires, un nul et deux défaites) classé au troisième rang des challengers. Une victoire lui aurait permis de se rapprocher d’une opportunité pour la ceinture WBC des welters détenue par l’Américain Mario Barrios depuis juin 2024.

Il faudra encore attendre un peu pour Souleymane Cissokho, âgé de 33 ans, qui devrait faire son retour en 2025.