Dakar 2025 : voici le parcours complet de la 47e édition

Le parcours de la 47e édition du Dakar, qui aura lieu en Arabie saoudite du 3 au 17 janvier prochains, a été dévoilé ce jeudi 28 novembre.

Encore un beau programme. Avec un prologue et 12 étapes au menu, dont le défi de la 48h Chrono, en plus d’une étape marathon, puis d’un séjour final dans l’Empty Quarter avant l’arrivée finale à Shubaytah, les concurrents du Dakar 2025 auront de quoi faire entre Bisha et Shubaytah.

Au total, les pilotes des différentes catégories se lanceront de Bisha pour une distance d’environ 7.700 kilomètres, dont 5.100 kilomètres de spéciales. Pour la première fois, cinq étapes ont été tracées sur des parcours séparant les véhicules FIM et FIA, soit 45 % de l’ensemble des secteurs chronométrés.

Le parcours du Dakar 2025