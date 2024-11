Ligue Europa : en pleine confiance, l’OL décroche 3 points précieux face à Qarabag en Azerbaïdjan (1-4)

Ce jeudi 28 novembre, l’Olympique Lyonnais affrontait Qarabag en Ligue Europa. Une rencontre remportée par le club français, avec un doublé de Georges Mikautadze, qui ouvre enfin son compteur sur la scène européenne.

Lyon est en pleine confiance. Alors que la 5e journée de Ligue Europa s’est ouverte ce jeudi 28 novembre, l’Olympique Lyonnais s’est déplacé sur la pelouse du Tofiq Bahramov, à Bakou, en Azerbaïdjan, pour affronter Qarabag. Et les Lyonnais étaient au rendez-vous, malgré quelques difficultés et des occasions franches pour le club azerbaïdjanais. Au final, ce sont les Français qui se sont imposés avec le score de 4 à 1.

Le premier but lyonnais a été marqué par Georges Mikautadze, qui ouvre enfin son score dans les compétitions européennes, sur un centre d’Ernest Nuamah. Puis, le club azerbaïdjanais avait repris le contrôle du match, posant quelques soucis pour la défense lyonnaise.

Il a fallu attendre la 63e minute pour que les Lyonnais doublent le score avec une frappe sublime de Corentin Tolisso, entré en jeu en début de seconde période (0-2). À la 68e minute, Said Benrahma, tout juste entré en jeu, déborde sur le côté droit du but et centre, le ballon prend la direction de Malick Fofana et le Belge n’a plus qu'à «caresser» légèrement le ballon pour l’envoyer dans les filets (0-3).

Avec un double crochet dans la surface après une passe sublime d'Ainsley Maitland-Niles, Georges Mikautadze inscrit son 2e but dans le match à la 79e, permettant aux Lyonnais de mener 4 à 0.

En fin de match, à la 87e, Qarabag obtient un pénalty et l'attaquant brésilien Juninho réussit à le transformer, réduisant l'écart entre les deux clubs (1-4).