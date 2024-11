Procès Paul Pogba : que risque son frère Mathias ?

Le procès de l’affaire Paul Pogba s’est ouvert, mardi, devant le tribunal correctionnel de Paris avec cinq prévenus et son frère Mathias qui comparaissent pour tentative d’extorsion et séquestration.

Ils risquent une lourde peine. Depuis mardi, cinq prévenus et Mathias Pogba comparaissent devant le tribunal correctionnel de Paris pour tentative d’extorsion et séquestration à l’encontre de Paul Pogba en mars 2022. Alors que le procès doit durer une semaine, soit jusqu’au 3 décembre, les protagonistes mis en examen dans cette affaire pourraient écoper d’une importante condamnation.

Soupçonné d'avoir exercé des pressions sur son frère

A commencer par le frère du champion du monde 2018. Absent la nuit de la séquestration, qui a eu lieu le 19 mars 2022 à Montévrain (Seine-et-Marne) en marge d’un rassemblement de l’équipe de France, Mathias Pogba est soupçonné d’avoir exercé «des pressions contre son frère Paul et sa famille afin de s’assurer du paiement de la somme de 13 millions d’euros» réclamés par les malfaiteurs lourdement armés.

Jugé pour «tentative d’extorsion et d’association de malfaiteurs», l’ancien joueur, qui avait publié une série de vidéos pour inciter son petit frère à payer, encourt jusqu’à 5 ans de prison ferme ainsi qu’une amende de plusieurs milliers d’euros.

De leur côté, les cinq autres individus, qui sont des «amis d’enfance» et «d’anciennes connaissances» de Paul Pogba, doivent répondre des faits «d’extorsion», «tentative d’extorsion», «enlèvement et séquestration» et «associations de malfaiteurs». Et ils risquent une peine pouvant aller jusqu’à 10 ans de prison ferme et une forte amende.