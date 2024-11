Real Madrid : pourquoi Kylian Mbappé va-t-il devoir passer des examens médicaux après la défaite contre Liverpool ?

Après la défaite concédée par le Real Madrid contre Liverpool, mercredi soir, en Ligue des champions (2-0), Kylian Mbappé va devoir passer des examens médicaux.

Quand rien ne va… Kylian Mbappé (25 ans) a vécu une nouvelle soirée très compliquée, mercredi, lors de la défaite du Real Madrid contre Liverpool en Ligue des champions (2-0). Loin d’être convaincant depuis son arrivée dans le club madrilène, l’attaquant français a livré une nouvelle prestation très décevante, en manquant notamment un pénalty. Une performance qui a été vivement critiquée de l’autre côté des Pyrénées.

Forfait pour la réception de Getafe ?

Et pour ne rien arranger à sa situation, il aurait été victime d’un souci physique au cours de la rencontre. Le champion du monde 2018 a été vu quitter Anfield en boitillant et devrait passer des examens médicaux, ce vendredi, pour connaître l’étendue de son éventuelle blessure, selon AS, qui n’a pas donné davantage de précisions. Les résultats devraient permettre de savoir s’il sera en mesure de tenir sa place pour la réception de Getafe, dimanche, en Liga.

Même s’il n’est pas au meilleur de sa forme, une absence serait un coup dur pour l’équipe dirigée par Carlo Ancelotti. D’autant que Jude Bellingham et Brahim Diaz auraient également été touchés, et que l’infirmerie madrilène est déjà bien remplie avec les blessures d’Eduardo Camavinga, Aurélien Tchouaméni, Vinicius Jr, Rodrygo, David Alaba et Eder Militao.

L’entraîneur italien des Merengues risque de devoir se creuser les méninges pour aligner une équipe compétitive. Car une nouvelle contre-performance ne ferait qu’accroître les doutes et entamer la confiance du champion et d’Europe en titre.