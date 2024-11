«Son nez pendait» : des supporters lillois terrifiés après l'agression subie à Bologne

Une trentaine de supporters lillois a été attaquée à l’arme blanche par des fans de Bologne en marge du match de Ligue des champions en Italie. Plusieurs d’entre eux ont été blessés.

Ils ont eu la peur de leur vie. En marge du déplacement de Lille à Bologne en Ligue des champions, une trentaine de supporters du club nordiste a été violemment attaquée, mardi soir, par des hooligans italiens «armés de couteaux, de matraques et de barres de fer». La rixe a éclaté à l’intérieur d’un pub irlandais avec des jets de projectiles avant de se poursuivre dans la rue.

«Il y aurait pu avoir trois morts»

Si les forces de l’ordre sont intervenues pour mettre fin aux affrontements, au moins trois supporters lillois ont été blessés à l’arme blanche et conduits dans un hôpital pour être soignés. Et les conséquences auraient pu être dramatiques.

«Franchement, il y aurait pu avoir trois morts», ont déclaré des supporters dans des propos rapportés par La Voix du Nord. Certains ont même confié des détails sordides sur les blessures des victimes. «Celui qui est hospitalisé, son nez pendait, il ne tenait plus qu’à quelques bouts de peau», ont-ils indiqué, conscients d’avoir échappé à la mort.

Et cette attaque a été fermement condamné par le Losc. «Le club condamne sans réserve cette attaque lâche et intolérable, qui contrevient à toutes les valeurs du football et du supportérisme populaire. Il apporte son soutien aux supporters victimes de ces agressions et souhaite leur meilleur rétablissement», a-t-il écrit, mercredi, dans un communiqué.

Les quelque 500 supporters lillois qui avaient fait le déplacement ont finalement pu assister à la rencontre et à la victoire de leur équipe (1-2). Un succès qui permet aux hommes de Bruno Genesio de figurer à la 12e place du classement avec 10 points et de croire à une qualification au moins pour les barrages.