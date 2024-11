«Désolé coach, je serai de retour rapidement» : Novak Djokovic gentiment rappelé à l'ordre par son entraîneur Andy Murray

Andy Murray et Novak Djokovic ont offert un échange sympathique à leurs fans sur Instagram, alors que le Britannique a été fraîchement nommé entraîneur du Serbe.

Récemment intronisé coach de Novak Djokovic, le Britannique Andy Murray prend les choses au sérieux … ou presque.

Sur Instagram, les deux hommes aux 27 titres du Grand Chelem se sont fait remarquer avec une interaction sympathique et notée d’une touche d’humour. Alors que la saison ATP s’est récemment achevée, le Serbe en a profité pour rendre visite aux pilotes de F1 dans le cadre du Grand Prix d’Abu Dhabi.

Dans une publication mettant en avant la visite de Novak Djokovic au pilote britannique George Russell, le nouvel entraîneur de «Nole» en a profité pour laisser un petit commentaire : «Il devrait être sur le terrain d’entraînement».

Réputé pour être plein d’humour, Novak Djokovic a répondu à sa façon : «Désolé coach, je serai de retour rapidement», avec quelques émoticônes en train de rigoler.

I love them already this is gold pic.twitter.com/6jSeESuY6y

— Rush (@drivevolleys) November 29, 2024