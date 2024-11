Natation : «épuisé», Léon Marchand annonce qu'il ne participera pas aux Mondiaux de Budapest et met un terme à sa saison

Après une année 2024 historique dans les bassins, le nageur français Léon Marchand a annoncé, ce samedi, qu'il ne participerait pas aux Championnats du monde en petit bassin à Budapest, au mois de décembre.

La saison 2024 de Léon Marchand est terminée. Attendu aux Championnats du monde en petit bassin à Budapest, en Hongrie du 10 au 15 décembre, le nageur français a annoncé, ce samedi 30 novembre, qu’il fera finalement l’impasse sur la compétition.

Sur Instagram, la nouvelle coqueluche des Français a publié une story dans laquelle il évoque sa fatigue.

Instagram de Léon Marchand

«2024 a été très intense, j’ai fait beaucoup de grandes compétitions et je suis épuisé. Il est temps pour moi de prendre du recul, m’entraîner dur et commencer à préparer de futurs défis. Je sais que vous comprendrez et je suis impatient de voir ce qui m’attend», a-t-il publié pour ses millions de fans sur les réseaux sociaux.

Une année 2024 remplie de titres

L’année 2024 a été exceptionnelle pour Léon Marchand : en l’espace de quelques mois, le natif de Toulouse a notamment remporté des médailles d’or sur le 200m brasse, le 200m papillon, le 200m 4 nages et le 400m 4 nages lors des Jeux olympiques de Paris.

Un quadruplé olympique auquel s’ajoutent 4 titres de champion de France sur les mêmes distances, en juin dernier, ainsi que 5 titres universitaires, dont 3 en individuel, aux États-Unis au mois de mars.