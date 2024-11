Trophée Jules Verne : SVR-Lazartigue franchit la ligne de départ après Sodebo

En quête du Trophée Jules Verne, François Gabart et son maxi-trimaran SVR-Lazartigue ont franchi la ligne de départ au large de Ouessant (Finistère), ce samedi à 8h 51min 38s, quelques heures après un autre bateau, barré par Thomas Coville (Sodébo).

En route vers un record ? Ce samedi 30 novembre, le skipper français François Gabart a franchi la ligne de départ du Trophée Jules Verne, à Ouessant, à bord de son trimaran SVR-Lazartigue, quelques heures après Thomas Coville.

«À début janvier», s'est exclamé le skipper français, dont l'objectif est «de faire voler le Trimaran SVR-Lazartigue du début à la fin de ce tour du monde» et de décrocher le record de cette course à la voile, en équipage et sans escale.

Le natif de Saint-Michel s'est élancé avec l'objectif de battre le record établi en 2017 par Francis Joyon (Idec), de 40 jours, 23 heures, 30 minutes et 30 secondes.

«Nous avons une fenêtre qui n'est pas simple, mais les records sont faits pour être tentés. Il y a quelque chose à tenter. Ce sera un départ au près dans un vent fort et surtout une mer très forte. Une fois ces conditions musclées franchies, ça déroule très bien jusqu'à l'équateur, voire plus», a affirmé le skipper de 41 ans. Son maxi-trimaran avait quitté son port d'attache de Concarneau vendredi vers 14h, après être entré en stand-by le lundi 18 novembre.

Un tour du monde emblématique

François Gabart, déjà détenteur du record autour du monde en solitaire (42 jours 16 heures 40 minutes et 35 secondes), est épaulé par Tom Laperche, Amélie Grassi, Antoine Gautier, Émilien Lavigne et Pascal Bidégorry.

Vendredi soir, l'équipage du maxi-trimaran Sodebo emmené par Thomas Coville avait pris le départ en premier à 21h 03min 46s (GMT+1). SVR-Lazartigue et Sodebo Ultim 3 devraient croiser sur leur parcours les Imoca du Vendée Globe, partis le 10 novembre des Sables-d'Olonne et dont les premiers bateaux ont atteint l'océan Indien dans la nuit de vendredi à samedi.

Imaginé dans les années 1980, le Trophée Jules-Verne devait récompenser le marin qui, imitant le héros Phileas Fogg, tournerait autour du globe en moins de 80 jours. Bruno Peyron le fit en 1993 en 79 jours.