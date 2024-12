Athlétisme : le père d’un double champion olympique mis en examen pour violences sur ses fils

Le père du double champion olympique norvégien Jakob Ingebrigtsen, médaillé d’or à Tokyo et à Paris, a été mis en examen pour violences sur ses fils.

Il se retrouve plus que jamais dans la tourmente. Le père de l’athlète norvégien Jakob Ingebrigtsen a été mis en examen pour «violences domestiques» sur plusieurs de ses sept enfants.

Ces violences, physiques mais aussi psychologiques, avaient été dénoncées, il y a un peu plus d’un an, par le double champion olympique sur 1.500m à Tokyo et 5.000m à Paris. Mais aussi ses deux frères Henrik et Philip.

Des accusations fermement démenties

«Nous avons grandi avec un père très agressif et autoritaire, qui a eu recours à la violence physique et aux menaces dans le cadre de son éducation. Nous ressentons encore le malaise et la peur qui nous habitent depuis l’enfance. Nous nous y étions habitués, mais il y a deux ans, les mêmes agressions et punitions physiques sont revenues. C’était la goutte d’eau qui a fait déborder le vase. La situation était devenue insupportable», avaient-ils confié, dans une tribune au quotidien Verdens Gang, au sujet de leur père qui était également leur ancien entraîneur.

Jakob Ingebrigtsen aurait notamment été frappé à plusieurs reprises à la tête et reçu des coups de pied pendant de longues années. Et ces accusations, qui ont été confortées par les témoignages de plusieurs autres membres de sa famille, ont fait grand bruit en Norvège. De son côté, Gjert Ingebrigtsen (58 ans) avait fermement démenties ces allégations, affirmant n’avoir «jamais recouru à la violence». «Je suis loin d’être parfait en tant que père et mari, mais je ne suis pas violent. Il s’agit d’une situation tragique pour ma famille», avait-il indiqué.

Malgré ses déclarations, il devrait être jugé en 2025, à une date qui reste à déterminer, et encourt une peine pouvant aller jusqu'à six ans de prison.