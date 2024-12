Biathlon : les Bleus triomphent en patron sur le relais de Kontiolahti

Les Bleus ont remporté, ce dimanche, le relais hommes de la 1ère étape de la Coupe du monde de biathlon à Kontiolahti (Finlande) devant la Norvège et la Suède.

Une course presque parfaite. Emmenée par Fabien Claude, Quentin Fillon Maillet, Eric Perrot et Emilien Jacquelin, l’équipe de France a triomphé, ce dimanche, sur le relais hommes de la 1ère étape de la Coupe du monde de biathlon à Kontiolahti. Dans la nuit finlandaise, les Bleus ont réalisé une démonstration pour devancer la Norvège et la Suède.







Le premier relais masculin pour la France !



La Norvège et la Suède complètent le podium, seul Emilien Jacquelin a manqué 2 petites balles sur le tir debout.



Le premier relais masculin pour la France !

La Norvège et la Suède complètent le podium, seul Emilien Jacquelin a manqué 2 petites balles sur le tir debout.

Très à l’aise et rapides sur les skis, les Tricolores ont construit leur premier succès de l’hiver sur le pas de tir. Alors que Fabien Claude, Quentin Fillon Maillet et Eric Perrot ont réalisé un sans-faute derrière la carabine, seul Emilien Jacquelin, dernier relayeur, est parti à la faute avec deux erreurs sur son dernier tir debout.

Mais cela n’a pas empêché la France de s’imposer, reléguant la Norvège de Johannes Boe à 25 secondes et la Suède de Sebastian Samuelsson à presque deux minutes. Une performance majuscule pour les Bleus car la Norvège avait remporté 16 des 20 derniers relais masculins dans la discipline.

Cette victoire, la première en relais pour l'équipe de France masculine depuis les Mondiaux d'Oberhöf en 2023, est intervenue au lendemain des deux deuxièmes places des Français sur le relais mixte simple et le relais mixte. Les Bleues, Lou Jeanmonnot, Justine Braisaz-Bouchet, Sophie Chauveau et Julia Simon, vont tenter de faire aussi bien et de confirmer ce début de saison très prometteur sur le relais femmes programmé à 17h20.