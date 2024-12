Coupe du monde des clubs 2025 : quelles sont les 32 équipes qualifiées ?

À un peu plus de six mois de la Coupe du monde des clubs, organisée du 15 juin au 13 juillet 2025 aux Etats-Unis, les 32 équipes qui participeront à la compétition sont désormais connues.

Il ne restait plus qu'une seule place. À un peu plus de six mois de la première Coupe du monde des clubs, les 32 équipes qui participeront à la compétition, organisée aux États-Unis du 15 juin au 13 juillet 2025, sont désormais connues. Et c'est Botafogo qui a décroché, samedi 30 novembre, l'ultime billet en remportant pour la première fois de son histoire la Copa Libertadores contre l'Atlético Mineiro à Buenos Aires (3-1).

Le club brésilien, tout comme le PSG, seul club français qualifié, et les 30 autres équipes qualifiées, connaîtra ses adversaires ce jeudi 5 décembre, lors du tirage au sort des huit groupes de quatre équipes qui sera effectué à Miami.







L'avénement du Mundial de Clubes FIFA





Concernant le format de cette Coupe du monde des clubs, chaque équipe affrontera les autres équipes de son groupe une fois. Les deux premiers de chaque poule se qualifieront pour les 8es de finale, qui se joueront sur un seul match à élimination directe. Tout comme les quarts de finale et les demi-finales, ainsi que la finale, qui est prévue le 13 juillet 2025.

La liste des clubs qualifiés

Zone UEFA (Europe) :

Chelsea (Angleterre) : vainqueur de la Ligue des champions de l’UEFA 2021

Real Madrid (Espagne) : vainqueur de la Ligue des champions de l’UEFA 2022

Manchester City (Angleterre) : vainqueur de la Ligue des champions de l’UEFA 2023

Bayern Munich (Allemagne) : voie du classement UEFA

Paris Saint-Germain (France) : voie du classement UEFA

Inter Milan (Italie) : voie du classement UEFA

Juventus Turin (Italie) : voie du classement UEFA

Porto (Portugal) : voie du classement UEFA

Benfica (Portugal) : voie du classement UEFA

Borussia Dortmund (Allemagne) : voie du classement UEFA

Atlético de Madrid (Espagne) : voie du classement UEFA

FC Salzbourg (Autriche) : voie du classement UEFA

Zone CAF (Afrique) :

Al Ahly (Egypte) : vainqueur de la Ligue des champions de la CAF 2021 et 2023

Wydad Casablanca (Maroc) : vainqueur de la Ligue des champions de la CAF 2022

ES Tunis (Tunisie) : voie du classement CAF

Mamelodi Sundowns (Afrique du Sud) : voie du classement CAF

Zone Asie :

Al Hilal (Arabie saoudite) : vainqueur de la Ligue des champions de l’AFC 2021

Urawa Red Diamonds (Japon) : vainqueur de la Ligue des champions de l’AFC 2022

Al Ain (Emirats Arabes Unis) : Ligue des champions de l’AFC 2024

Ulsan HD FC (Corée du Sud) : Voie du classement AFC

Zone Conmebol (Amérique du Sud) :

Palmeiras (Brésil) : vainqueur de la Copa Libertadores de la CONMEBOL 2021

Flamengo (Brésil) : vainqueur de la Copa Libertadores de la CONMEBOL 2022

Fluminense (Brésil) : vainqueur de la Copa Libertadores de la CONMEBOL 2023

Botafogo (Brésil) : vainqueur de la Copa Libertadores de la CONMEBOL 2024

River Plate (Argentine) : voie du classement CONMEBOL

Boca Juniors (Argentine) : voie du classement CONMEBOL

Zone Concacaf (Amérique du Nord et centrale) :

Monterrey (Mexique) : vainqueur de la Coupe des champions de la Concacaf 2021

Seattle Sounders (Etats-Unis) : vainqueur de la Coupe des champions de la Concacaf 2022

Club León (Mexique) : vainqueur de la Coupe des champions de la Concacaf 2023

CF Pachuca (Mexique) : Coupe des champions de la Concacaf 2024

Inter Miami (Etats-Unis) : représentant du pays hôte

Zone OCF (Océanie) :

Auckland City (Nouvelle-Zélande) : voie du classement OFC