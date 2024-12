Football : le but exceptionnel d’Antoine Griezmann avec l’Atlético Madrid, acclamé par les supporters adverses (vidéo)

Antoine Griezmann a inscrit un but exceptionnel lors de la large victoire de l’Atlético Madrid, samedi soir, sur la pelouse de Valladolid en Liga (0-5).

Cela ne va qu’accentuer les regrets de l’avoir vu mettre un terme à sa carrière internationale.

Alors que l’Atlético Madrid était en déplacement sur la pelouse de Valladolid, samedi soir, pour la 15e journée de Liga, Antoine Griezmann a participé à la large victoire de son équipe en inscrivant le 4e but des Colchoneros (0-5). Un but tout simplement somptueux.

[VIDEO - BUT] #LaLiga



Oh la la GRIEZMANN, c'est pas un BUT c'est une PURE MERVEILLE ça !!!!



Un geste absolument GÉNIAL !!!https://t.co/atSdNER59G

— beIN SPORTS (@beinsports_FR) November 30, 2024