Ligue 1 : l'OM bat Monaco, le nul du PSG contre Nantes, les larges succès de Rennes et Lyon… ce qu'il faut retenir de la 13e journée

La 13e journée de Ligue 1 s'est achevée ce dimanche soir. Entre le succès de l'OM contre Monaco, le nul du PSG contre Nantes, les larges victoires de Rennes et Lyon, voici tout ce qu'il faut retenir.

Reims-Lens : 0-2

Battus à trois reprises lors de leurs quatre dernières sorties par les meilleures formations de Ligue 1 - Lille (0-2), Paris (0-1) et Marseille (1-3), le RC Lens s’est bien repris en allant s’imposer à Reims grâce à Thomasson (23e) et Nzola (61e). Avec ce cinquième succès de la saison, Lens (20 points) retrouve les places européennes et passe devant Reims (9e, 18 pts).

Rennes-Saint-Etienne : 5-0

Première pour Jorge Sampaoli. L’entraîneur argentin, arrivé il y a quelques semaines sur le banc du Stade Rennais, a décroché son premier succès à la tête de Rennes en écrasant Saint-Etienne (5-0). Le club breton est encore très loin du sommet (12e) mais a profité de la venue des Verts pour se faire du bien. La partie s'est dénouée avec le penalty sifflé après une main de Mathieu Cafaro, exclu sur le coup (37e). Les Bretons, sous la houlette d'un excellent Ludovic Blas, ont ensuite déroulé en supériorité numérique avec notamment un triplé d'Arnaud Kalimuendo.

Brest-Strasbourg : 3-1

Après trois défaites de rang, Brest s'est aussi refait une santé face à Strasbourg (3-1) mais reste englué en milieu de classement (10e), à rebours de son magnifique parcours en Ligue des champions.

PSG-Nantes : 1-1

Quatre jours après sa défaite sur la pelouse du Bayern Munich (1-0), le PSG, a calé à domicile contre le 16e de Ligue 1, Nantes (1-1). Malgré l'ouverture du score très rapide d'Achraf Hakimi, au bout de seulement deux minutes de jeu, les Parisiens se sont laissé endormir avant de se faire rejoindre juste avant la pause (38e) sur une belle action individuelle de Matthis Albine. Le PSG est toutefois solidement installé à la première place de la L1.

Montpellier-Lille : 2-2

Montpellier a freiné Lille, candidat au podium en forme européenne, et entretient l'espoir d'une remontée au classement après son nul 2-2 dimanche à la Mosson. Par deux fois, l'équipe de Jean-Louis Gasset a trouvé les ressources mentales pour riposter à des penalties transformés par l'attaquant lillois Jonathan David (44e, 54e). Le défenseur Issiaga Sylla (45+2e) et l'attaquant Arnaud Nordin (90+3e) ont égalisé au bout d'une rencontre ternie par les expulsions tardives de Tanguy Coulibaly et Mitchel Bakker (90+9e).

Le Havre-Angers : 0-1

Angers a réalisé une très belle opération en s’imposant sur la plus petite des marges au Havre (1-0), grâce à une réalisation de leur capitaine Himad Abdelli (64e). Avec ce succès, le SCO sort de la zone rouge.

Lyon-Nice : 4-1

L'Olympique lyonnais s'est largement imposé face à Nice (4-1) avec un triplé d'Alexandre Lacazette dimanche, et remonte à la cinquième place devant les Niçois. Après l'ouverture du score rapide de Lacazette (4e) et l'égalisation de Sofiane Diop (22e), les Lyonnais ont pris l'ascendant en deux minutes grâce à un deuxième but du capitaine de l'OL (41e) et une belle reprise de volée de Jordan Veretout (43e), avant que le capitaine ne s'offre un triplé (70e).

Toulouse-Auxerre : 2-0

Toulouse a dominé Auxerre (2-0). Les Violets, qui ont marqué par Joshua King (32e) et Vincent Sierro (39e) avant la pause, ont ensuite été solides en seconde période pour contenir un collectif bourguignon trop brouillon. Le TFC remonte à la 10e place à un point des Bourguignons (8es).

om-Monaco : 2-1

L'OM est le nouveau dauphin du PSG après son succès contre Monaco (2-1). Après quatre jours de mise au vert pour préparer la venue de l’ASM, les hommes de Roberto de Zerbi ont enfin réussi à être au rendez-vous à domicile. «Le Vélodrome est avec vous !», avait affiché le Virage Sud avant la rencontre. Les Olympiens lui ont répondu même si cela avait mal commencé après l’ouverture du score des Monégasques par Aleksandr Golovin (41e) qui profitait d'une mauvaise passe de Valentin Rongier. Heureusement, au retour des vestiaires, Luis Henrique a égalisé après un très bon coup d’œil de Neal Maupay (53e). Puis à la 89e minute, Mason Grennwood a délivré le volcan marseillais en transformant un pénalty après une faute de main dans la surface de réparation du Monégasque Christian Mawissa. L’OM met un terme à trois matchs sans victoires devant leur public. Monaco a laissé passer une belle occasion de mettre la pression sur les Parisiens, qui comptent désormais sept points d'avance sur le duo OM-ASM.