Ski : la terrible chute de l’Américaine Mikaela Shiffrin, forfait pour le slalom de Killington (vidéo)

Proche de décrocher la 100e victoire de sa carrière en Coupe du monde, la skieuse américaine Mikaela Shiffrin a été victime d’une lourde chute, samedi soir, lors du géant de Killington (États-Unis).

Une énorme frayeur. En course pour décrocher la 100e victoire de sa carrière en Coupe du monde, Mikaela Shiffrin (29 ans) a été victime d’une lourde chute, samedi 30 novembre, lors de la 2e manche du géant de Killington (États-Unis). Devant plus de 20.000 spectateurs venus l’encourager, la skieuse américaine, qui avait dominé la première manche, a commis plusieurs erreurs avant de partir à la faute, la tête en avant, et d’être projetée dans les filets de sécurité.

Après être restée allongée sur la neige pendant plusieurs secondes, elle a pu être évacuée par les secours et conduite à l’hôpital pour passer des examens. Et la double championne olympique s’est voulue rassurante sur son état de santé. «Il n’y a pas vraiment de quoi s’inquiéter pour le moment», a-t-elle indiqué sur ses réseaux sociaux. «Je ne peux juste pas bouger», a ajouté, dans une vidéo postée depuis son lit d’hôpital, la star américaine qui «souffre de plusieurs abrasions».

Quick update. Thank you for your cheers and support. Wishing the best of luck to my teammates tomorrow!! I’ll be cheering from the sidelines on this one. pic.twitter.com/5siYwSFxMT

— Mikaela Shiffrin (@MikaelaShiffrin) November 30, 2024