Formule 1 : Esteban Ocon privé du dernier Grand Prix à Abu Dhabi

Esteban Ocon a été officiellement écarté par l’écurie Alpine ce lundi, et sera remplacé par l’Australien Jack Doohan pour le dernier Grand Prix de Formule 1 de la saison, le week-end prochain à Abu Dhabi.

La fin de l’histoire. En partance pour l’écurie américaine Haas, le pilote français de Formule 1 Esteban Ocon n’est plus un pilote Alpine après que la firme est décidée de l’écarter dès ce lundi.

«Alpine annonce la participation de son pilote de réserve Jack Doohan au Grand Prix d’Abou Dhabi 2024 en lieu et place d’Esteban Ocon. Ce changement permet de libérer Esteban pour qu'il pilote chez Haas lors des essais d'après-saison à Abu Dhabi», a indiqué l'équipe franco-britannique dans un communiqué.

«Déjà annoncé comme pilote officiel au côté de Pierre Gasly pour la saison 2025, Jack Doohan courra avec le n°61, son numéro enregistré de réserviste, et participera également aux essais de fin de saison de l’équipe sur le Circuit de Yas Marina à Abu Dhabi», précise Alpine.

Thank you, Esteban ​





​We've shared some special memories together and wish you all the best for your next chapter. pic.twitter.com/PXdHdAjIRv

— BWT Alpine Formula One Team (@AlpineF1Team) December 2, 2024