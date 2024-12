«Je ne sais pas s’il aimait plus ma femme que moi» : un ancien joueur du PSG tacle le président Nasser al-Khelaïfi

L’attaquant espagnol Jesé, qui n’a jamais réussi à s’imposer au PSG, ne garde pas un bon souvenir de son passage dans le club parisien, ni du président Nasser al-Khelaïfi.

Deux buts et 18 matchs joués. C’est le faible bilan de Jesé (31 ans) lors de son passage au PSG entre 2016 et 2020.

Une expérience, ponctuée par plusieurs prêts, dont l’Espagnol ne garde pas un bon souvenir.

Difficile d’en être autrement et la réciproque est sûrement vraie aussi. Désormais exilé en Malaisie, l’ancien joueur du Real Madrid a sévèrement taclé le club parisien, et notamment son président Nasser al-Khelaïfi.

Contrat résilié en décembre 2020

«Le président ne voulait même pas me voir en peinture», a déclaré, au freestyler espagnol Mowlihawk sur YouTube, celui qui avait été acheté 20 millions d’euros.

«Je ne sais pas s’il aimait plus ma femme que moi. Ils ne m’ont donné aucune explication. (…) J’avais l’impression d’avoir affaire à un gars milliardaire qui utilise les joueurs comme s’il s’agissait de badges», a ajouté Jesé, assurant avoir été «très mal traité».

Et alors qu’Unaï Emery était l’entraîneur du PSG à son arrivée, il n’a pas compris pourquoi il avait été écarté. «Au PSG, j’ai commencé avec passe décisive lors du premier match (à Bastia, NDLR), mais ensuite j’ai été écarté des terrains pendant deux mois à cause d’une appendicite et dès l’hiver suivant, on m’a dit que je devais partir», a-t-il confié.

En janvier 2017, il est prêté à Las Palmas avant d’enchaîner la saison suivante avec un nouveau prêt à Stoke City, puis un autre au Bétis Séville et un dernier au Sporting Portugal.

Son contrat a finalement été résilié en décembre 2020, quittant Paris pratiquement dans l’anonymat. Depuis, il a multiplié les expériences plus ou moins exotiques sans parvenir à relancer sa carrière.