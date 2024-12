Ligue 1 : un supporter du Havre âgé de 6 ans interdit de stade

Un jeune supporter du Havre, seulement âgé de 6 ans, a été interdit de stade par le club normand jusqu’au début de l’année prochaine.

Le Havre se veut intransigeant avec ses supporters. Peu importe leur âge.

Le club normand a récemment interdit de stade un fan seulement âgé de 6 ans pour son comportement lors de la réception de Reims au Stade Océane dans le courant du mois de novembre (0-3), a rapporté L’Equipe.

Au milieu de la seconde période, le jeune garçon se serait rendu coupable de jets de projectiles en direction d’un ami à lui.

Identifié grâce aux caméras

Ces «projectiles» étaient des gobelets en carton vides ainsi que des boulettes de papier et ils n’ont touché personne. Mais ils ont atterri au bord du terrain, au-delà des panneaux publicitaires, et ces faits ont été intégrés au rapport du délégué de la rencontre.

Alors que le supporter a pu être identifié grâce aux images des caméras de vidéosurveillance, ses parents ont été reçus par le club avant de se voir notifier la décision de ce dernier par courrier sans qu’ils ne la contestent.

Et l’interdiction de stade, qui concerne également son accompagnateur ce jour-là, valait pour la venue, dimanche, d’Angers (0-1), et concerne également les réceptions de Strasbourg (15 décembre) et de Lens (en janvier).

«C’est un peu désolant mais on est obligés d’agir sur ces sujets et face à des comportements exacerbés. Il faut sensibiliser les accompagnateurs et montrer que le stade doit rester un lieu de fête, et non un défouloir», a justifié, auprès de l’Equipe, une source interne au club.

Le jeune supporter pourra faire son retour dans les travées à partir de fin janvier à l’occasion de la venue de Brest pour le début de la phase retour.