Rugby : un joueur sérieusement blessé à la tête par la chute de la barre transversale après avoir inscrit un essai (vidéo)

Un international mexicain a été sérieusement blessé à la tête par la chute de la barre transversale après avoir inscrit un essai lors d’un match de rugby à 7.

Une très douloureuse mésaventure. Diego Ramirez Aguilar, international mexicain de rugby à 7, a été sérieusement blessé à la tête, le 24 novembre dernier, lors du quart de finale de l’Americas North Seven remporté par son équipe contre les Bermudes (14-0).

The craziest injury I’ve seen in all my years doing pitch-side physio. RAN7s pic.twitter.com/33WxT0v302

