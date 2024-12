Football : le capitaine d’un club anglais a refusé de porter un brassard arc-en-ciel

Le week-end dernier, lors de la 13e journée du championnat d’Angleterre, le capitaine du club d’Ipswich a refusé de porter le brassard arc-en-ciel en soutien à la diversité et l’inclusion de la communauté LGBTQ+.

Une nouvelle polémique en vue ? Sam Morsy, capitaine d'Ipswich Town en Angleterre, a refusé samedi de porter un brassard arc-en-ciel lors de la campagne «Rainbow Laces», qui soutient l'intégration de la communauté LGBTQ+.

D’après le Mirror, l'international égyptien (33 ans), de confession musulmane, a refusé de porter le brassard arc-en-ciel pour des questions religieuses et n’a donc pas souhaité soutenir Rainbow Laces lors de la défaite de son équipe sur la pelouse de Nottingham Forest (1-0).

Les dirigeants respectent son choix

Une justification confirmée par le promu auprès du quotidien britannique. Ipswich Town a a toutefois tenu a rappelé son engagement en faveur de l’inclusion dans le football et dans la société. «Ipswich Town s'engage à être un club totalement inclusif qui accueille tout le monde, a assuré un porte-parole du club dans le Daily Mirror. Nous soutenons fièrement la campagne Rainbow Laces de la Premier League et nous nous tenons aux côtés de la communauté LGBTQ+ dans la promotion de l'égalité et de l'acceptation.»

Les dirigeants du club de l’est de l’Angleterre ont indiqué qu’ils «respectaient la décision de (leur) capitaine Sam Morsy, qui a choisi de ne pas porter le brassard arc-en-ciel en raison de ses convictions religieuses. D'autres initiatives sont prévues pour le match de mardi à domicile contre Crystal Palace, notamment une prise de contrôle de l'écran géant du stade dans les instants précédant le coup d'envoi. Nous continuerons à développer un environnement où tous sont valorisés et respectés, sur le terrain comme en dehors.»

Le groupe de supporters LGBTQ+ d’Ipswich s’est également exprimé. «Rainbow Laces est une excellente campagne qui soutient l'inclusion des LGBTQ + et qui est importante pour les supporters et les joueurs de la communauté, qui doivent savoir qu'ils sont les bienvenus dans le football, ont déclaré les «Rainbow Tractors». Nous continuons cependant à respecter ses croyances religieuses, comme nous l'avons fait au cours des saisons précédentes.»