Formule 1 : un 3e pilote français présent sur la grille la saison prochaine ?

En plus de Pierre Gasly (Alpine) et Esteban Ocon (Haas), un 3e pilote français pourrait être présent en Formule 1 la saison prochaine.

La grille des pilotes pour la saison 2025 est complète. Ou presque. Il ne reste qu’un seul baquet disponible chez Racing Bulls. Et alors qu’il semblait promis à Liam Lawson, qui a remplacé Daniel Ricciardo au cours de cette saison, il pourrait finalement revenir à Isack Hadjar grâce au jeu des chaises musicales.

À la lutte pour le titre de Formule 2

Le Néo-zélandais serait en effet finalement pressenti pour prendre la direction de Red Bull, où il succéderait à Sergio Pérez, laissant le champ libre au pilote franco-algérien pour faire ses grands débuts en Formule 1, selon The Race. Âgé de 20 ans, il deviendrait le coéquipier de Yuki Tsunoda et serait le 3e pilote français du paddock avec Pierre Gasly (Alpine) et Esteban Ocon, qui va rejoindre l’écurie Haas.

Recruté en 2022 au sein du programme de jeunes pilotes Red Bull Junior Team, Isack Hadjar a réalisé une saison convaincante avec Campos Racing. Il a décroché quatre victoires et peut encore croire au titre. Il occupe actuellement la 2e place avec seulement un demi-point de retard sur le Brésilien Gabriel Bortoleto, promu lui chez Sauber la saison prochaine. Tout se jouera, ce week-end, lors du dernier Grand Prix à Abu Dhabi.

Dans cette histoire, le grand perdant serait Sergio Pérez. S’il a prolongé en juin dernier, le Mexicain a enchaîné les résultats décevants et souffre terriblement de la comparaison avec Max Verstappen, sacré champion du monde pour la 4e saison consécutive. Et sa nouvelle piètre performance au Qatar, avec un nouvel abandon, pourrait donc avoir scellé son avenir.