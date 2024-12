NBA : Victor Wembanyama nommé défenseur du mois de la conférence Ouest

Victor Wembanyama entre dans l’histoire en devenant le premier joueur de la conférence Ouest à remporter le trophée de défenseur du mois, une distinction créée cette saison.

Le Français des San Antonio Spurs Victor Wembanyama a été nommé «défenseur du mois» de la conférence Ouest, a annoncé, ce mardi 3 décembre, la NBA.

Le Tricolore, n°1 de la draft en 2023 entouré de grandes attentes, est le premier joueur à recevoir cette distinction créée cette saison et se voit récompensé pour le mois de novembre (et les quelques matches disputés en octobre).

Congrats @wemby on winning the @Kia NBA Western Conference Defensive Player of the Month! pic.twitter.com/g3F9cdY52I — San Antonio Spurs (@spurs) December 3, 2024

Victor Wembanyama est actuellement le meilleur contreur de la ligue (3.6 contres par match), le quatrième au niveau des tirs contestés par match (10.1) et le huitième au niveau des ballons déviés (3.3).

Très bon début de saison du Français

Il a été élu face à Toumani Camara (Portland), Anthony Davis (LA Lakers), Lu Dort (Oklahoma City), Kris Dunn et Ivica Zubac (LA Clippers), Tari Eason, Amen Thompson (Houston), Draymond Green (Golden State) et Jaren Jackson Jr. (Memphis).

Sa nomination suit le bon début de saison du géant français (2,24 m), loué notamment pour son travail défensif, lui le meilleur contreur actuel en NBA (3,5 par match en moyenne). Le bon début d'exercice de «Wemby» correspond à une bonne période pour les San Antonio Spurs, 10e à l'Ouest avec 11 succès et 9 revers après une saison passée moribonde.

Ce n’est pas la première récompense que le Français a reçue depuis le début de sa carrière. L’an dernier, il avait été élu Rookie de l’année et il avait été nommé dans la All-Rookie First Team et dans la NBA All-Defensive First Team.