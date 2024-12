Tirage au sort de la Coupe du monde des clubs 2025 : à quelle heure et sur quelle chaîne ?

Le tirage au sort de la Coupe du monde des clubs 2025 aura lieu ce jeudi 5 décembre du côté de Miami (Etats-Unis). Voici à quelle heure et sur quelle chaîne le suivre.

C’est un événement qui sera très suivi. Le tirage au sort de la toute première Coupe du monde des clubs à 32 équipes aura lieu ce jeudi 5 décembre à 19h (heure française). Il sera à suivre en direct notamment sur Fifa.com et FIFA+.

Pour rappel, le tournoi aura lieu du 15 juin au 15 juillet 2025 et la finale se jouera au MetLife Stadium de New York New Jersey. La France y sera représentée par le PSG, qualifié par la voie du classement UEFA.

Cet événement rassemblera les clubs les plus performants de chacune des six confédérations internationales : AFC, CAF, Concacaf, CONMEBOL, OFC et UEFA.

Programme TV

Tirage au sort

Coupe du monde des clubs 2025

Jeudi 5 décembre

19h : sur Fifa.com et FIFA+