Trophée Jules Verne : victimes d'un choc, François Gabart et ses équipiers contraints de faire demi-tour

Partis dimanche matin en quête du Trophée Jules Verne, François Gabart et ses équipiers ont annoncé ce mardi qu’ils étaient contraints de faire demi-tour après un choc avec un objet non identifié.

Stoppé dans son élan. Lancé depuis samedi autour du monde en quête du Trophée Jules Verne, l'équipage du maxi-trimaran SVR-Lazartigue a annoncé mardi faire demi-tour vers Concarneau (Finistère) après une avarie de foil.

collision avec un OANI

Le maxi-trimaran a été endommagé sur son foil tribord, vraisemblablement à la suite d’une collision avec un OANI (Objet ou animal non identifié), intervenue à 1h10 ce mardi matin contraignant l’équipage à faire demi-tour vers Concarneau. Le skipper François Gabart espère pouvoir le remplacer afin de reprendre le stand-by pour une nouvelle tentative de record du tour du monde.

«Dans la nuit, on a abîmé fortement le foil tribord, vraisemblablement suite à un choc (...) C'est dur forcément, car on était plutôt pas si mal, le bateau allait bien, il allait vite au portant», a regretté François Gabart Gabart qui naviguait à 500 milles de l'Archipel des Açores, en direction de l'équateur. «Le foil a été endommagé et après analyse des dégâts, la décision a été prise de faire demi-tour pour rejoindre le plus rapidement possible Concarneau (port d'attache du bateau, ndlr)», a précisé l'écurie de voile.

Déjà détenteur du record en solitaire

François Gabart et ses cinq membres d'équipage - Tom Laperche, Amélie Grassi, Antoine Gautier, Émilien Lavigne et Pascal Bidégorry - sont attendus entre vendredi et dimanche en Bretagne.

Déjà détenteur du record autour du monde en solitaire, le marin charentais était parti samedi matin pour tenter de battre le record en équipage détenu par Francis Joyon (Idec) depuis 2017 (40 jours, 23 heures, 30 minutes et 30 secondes).

Parti douze heures plus tôt que le SVR-Lazartigue pour tenter de s'emparer du Trophée, le Sodebo Ultim 3 du marin Thomas Coville naviguait mardi matin au large du Cap Vert, accusant un léger retard sur le record de Francis Joyon.