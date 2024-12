Biathlon : Lou Jeanmonnot s’impose avec brio sur l’individuel de Kontiolahti

Grâce à un sans-faute au tir, la Française Lou Jeanmonnot a remporté, ce mercredi, l’individuel femmes de Konthiolahti (Finlande), qui accueille la 1ère étape de la Coupe du monde de biathlon.

Elle a frappé fort d’entrée. Lou Jeanmonnot a remporté, ce mercredi, l’individuel femmes de Konthiolahti (Finlande), théâtre de la 1ère étape de la Coupe du monde de biathlon, devant les Suédoises Ella Halvarsson et Elvira Oeberg.

Un succès tout en maîtrise pour la Française, qui a été impériale derrière sa carabine au contraire de Julia Simon (4 fautes) et Justine Braisaz-Bouchet (5 fautes) apparues plus en difficultés sur cette première course individuelle de la saison.

LA VICTOIRE POUR LOU JEANMONNOT !



Première course individuelle et première victoire pour la Française, avec un superbe 20/20 !





Suivez la course en direct sur la chaine L'Équipe : https://t.co/bZzATUPkNL #lequipeBIATHLON pic.twitter.com/fN2to1UG9u — la chaine L'Équipe (@lachainelequipe) December 4, 2024

Si elle n’a pas été la plus rapide sur les skis, elle a réalisé un sans-faute sur le pas de tir pour s’offrir la 5e victoire de sa carrière, la première sur ce format de course.

«Je suis soulagée, car la préparation ne s’est pas passée comme voulue. J’avais beaucoup de doutes et une grosse envie d’être rassurée. C’est chose faite avec cette victoire», s’est-elle réjouie au micro de la chaîne L’Equipe, assurant ne pas être encore à 100%.

Et ce succès étincelant est venu confirmer son statut de prétendante au gros globe de cristal, après avoir terminé à la 2e place l’année dernière derrière l’Italienne Lisa Vittozzi.

Un statut qu’elle tentera d’assoir encore un peu plus, dès samedi, sur le sprint, dont elle prendra le départ avec le dossard jaune de leader sur les épaules. Avec l’envie de le «garder» et de l’«assumer». Une façon d’affirmer ces grandes ambitions pour cette saison.