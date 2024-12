Boxe : un triple champion du monde décède tragiquement des suites d’un cancer

Israel Vázquez, triple champion du monde de boxe, est décédé ce mardi 3 décembre à l’âge de 46 ans après un long combat contre le cancer.

Le monde du Noble art est en deuil. Israel Vázquez, le boxeur mexicain qui a remporté trois titres mondiaux des poids coq, est décédé à l'âge de 46 ans. Le président de la WBC Mauricio Sulaiman, a annoncé le décès mardi.

«Israël Vazquez repose enfin en paix, a-t-il écrit sur les réseaux sociaux. Que Dieu donne force et soutien à son épouse Laura, à leurs enfants, à leur famille et à leurs amis dans ces moments difficiles. Merci, champion, d’avoir laissé une marque si spéciale. Merci Israel pour les nombreux et merveilleux souvenirs que tu nous as donnés sur le ring, mais surtout en dehors. Tu es désormais éternel. Repose en paix. Tout ira bien.»

Thank you Israel for the so many great memories that you have given us through your actions inside the ring but most importantly outside of it. You are now eternal , rest in peace, everything will be all right. pic.twitter.com/Aa91vKT6cP

— Mauricio Sulaiman (@wbcmoro) December 3, 2024