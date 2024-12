«Ce stade est notre maison» : les Ultras du PSG ne veulent pas quitter le Parc des Princes

Les Ultras du PSG ont rappelé leur volonté de ne pas quitter le Parc des Princes, alors que les dirigeants envisageraient de partir de l’enceinte parisienne que refuse de vendre la mairie de Paris.

Ils persistent et signent. Après avoir exprimé leur souhait à travers plusieurs banderoles et communiqués, les Ultras du PSG ont réaffirmé leur volonté de ne pas quitter le Parc des Princes, alors que les dirigeants du club de la capitale envisageraient de construire un nouveau stade face à l’intransigeance de la mairie de Paris de vendre l’enceinte de la Porte de Saint-Cloud.

Communiqué du 03 DÉCEMBRE 2024.



«La situation de blocage est telle, entre les dirigeants du club et la mairie, que cette issue semble de plus en plus réaliste. Nous ne pouvons nous y résoudre mais il n’est jamais trop tard. En tant que supporters, nous voulons rester au Parc. Ce stade est notre maison, l’endroit où nous avons tout connu, les moments de bonheur comme les désillusions. Un départ constituerait une rupture majeure avec l'ADN et l’histoire du club, une véritable déchirure», ont-ils écrit dans un communiqué.

Et ils ont appelé à une reprise des discussions entre le club et la mairie de Paris pour trouver une solution concernant notamment l’agrandissement du stade mythique de la capitale. «Il existe des solutions sérieuses pour moderniser et agrandir le Parc, concentrons-nous là-dessus. Notre souhait est que les différentes parties renouent le dialogue sans délai dans l’optique de trouver une issue bénéfique pour tous», ont-ils ajouté évoquant «un bail emphytéotique».

Ils ont ainsi directement interpellé le président parisien et ainsi que la maire de Paris Anne Hidalgo, qui a décidé de ne pas se représenter en 2026. «Nous demandons donc au président du PSG, M. Nasser Al-Khelaifi, de considérer notre position. Nous appelons la maire de Paris, Mme Hidalgo, et les différentes composantes du Conseil Municipal à enfin transmettre officiellement à la direction du club une proposition acceptable de bail emphytéotique (un type de bail fait pour une durée de plus de dix-huit ans minimum et de quatre-vingt-dix-neuf ans maximum, NDLR) qui permette un agrandissement du stade qui accompagnerait l’essor du club», ont-ils insisté.

Et ils sont déterminés à rester mobilisés pour obtenir gain de cause. «Nous allons nous mobiliser, pacifiquement mais fermement et nous appelons tous les amoureux du Paris Saint-Germain à se joindre à nous lors de nos prochaines actions au Parc des Princes et à Paris. Nous ne serons pas la génération de supporters qui aura vu le Paris SG quitter Paris et son Parc des Princes», ont-ils conclu. Ils pourraient une nouvelle fois exprimer leur position lors de la réception de Lyon le 15 décembre prochain.