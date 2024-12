Euro Espoirs 2025 : voici le groupe de l’équipe de France

L’équipe de France espoirs connaît son groupe pour l’Euro 2025, qui aura lieu du 11 au 28 juin prochain en Slovaquie, après le tirage au sort effectué ce mardi.

Un groupe abordable. Versés dans le groupe C, les Bleuets ont hérité d’une poule de laquelle ils devraient pouvoir se sortir lors du Championnat d’Europe des nations Espoirs l’été prochain.

Selon le tirage effectué mardi soir à Brastislava, les joueurs de Gérald Baticle affronteront les Portugais, têtes de série et favoris du groupe, la Pologne et la Géorgie. «On ne sait jamais si c'est un groupe abordable avant de l'avoir joué, a toutefois prévenu le sélectionneur tricolore à l’AFP. Je trouve notre groupe relevé, très intéressant, avec trois équipes aux caractéristiques différentes.»

Choc Allemagne-Angleterre

«C'est un beau challenge qui nous est offert et je suis très enthousiaste à l'idée de le relever a poursuivi Gérald Baticle. Avec mon staff, grâce aux Jeux olympiques, nous avons l'habitude de ces tournois. Et nous avons l'ambition de sortir de ce groupe et d'aller ensuite le plus loin possible lors de la phase à élimination directe.»

The official result of the #U21EURO draw! pic.twitter.com/ai8KzKOE4y — UEFA U21 EURO (@UEFAUnder21) December 3, 2024

Avant l'Euro, l'équipe de France se retrouvera en mars pour disputer deux matchs amicaux, puis se retrouveront en juin pour deux nouvelles oppositions avant d'attaquer le tournoi en Slovaquie.

Dans les autres groupes, parmi les nations favorites, l'Espagne et l'Italie se retrouveront dans la poule A, et l'Allemagne et l'Angleterre, tenante du titre, se rencontreront dans le groupe B.