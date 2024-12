Formule 1 : pourquoi Charles Leclerc et son frère Arthur vont-ils entrer dans l’histoire lors du Grand Prix d’Abu Dhabi ?

Charles Leclerc et son petit frère Arthur vont entrer dans l’histoire de la Formule 1, ce week-end, à l’occasion du dernier Grand Prix de la saison à Abu Dhabi.

Il n’y aura pas un, mais deux Leclerc à Abu Dhabi. Charles Leclerc sera accompagné par son petit frère Arthur (24 ans) sur le tracé de Yas Marina, qui accueille, ce week-end, le dernier Grand Prix de la saison de Formule 1. Le cadet de la fratrie va s’installer au volant de la Ferrari de Carlos Sainz, le temps de la première séance d’essais libres programmée ce vendredi. Et il s’agira d’un petit événement car les deux pilotes monégasques seront les premiers frères à rouler au sein d'une même écurie dans l’histoire de la Formule 1.

Making Formula 1 history @Charles_leclerc and @arthur_leclerc7 will be taking part in Friday’s FP1 season as team-mates. You won't want to miss this pic.twitter.com/lgUU2WAk7v

— Scuderia Ferrari HP (@ScuderiaFerrari) December 4, 2024