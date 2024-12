PSG : de nouvelles banderoles contre Nasser Al-Khelaïfi déployées par les supporters du Bayern Munich

Les supporters du Bayern Munich ont déployé, mardi soir, de nouvelles banderoles contre Nasser al-Khelaïfi et le PSG en marge du match de Coupe d’Allemagne contre le Bayer Leverkusen (0-1).

Ils ont récidivé. Une semaine après le match de Ligue des champions entre le Bayern Munich et le PSG, les supporters du club bavarois ont déployé de nouvelles banderoles virulentes contre le club parisien et son président de Nasser al-Khelaïfi lors du match de Coupe d’Allemagne contre le Bayer Leverkusen (0-1).

Elles ont été sorties par le kop de la Südkurve, qui a notamment déploré les excuses des dirigeants munichois adressés au champion de France après les messages apparus dans les tribunes de l’Allianz Arena sept jours plus tôt. «Prendre ses distances avec le virage pour courtiser les ennemis du football ? Revoyez vos priorités, FCB. Fuck off Khelaifi. Fuck off PSG», était-il écrit.

La semaine passée, les ultras du Bayern Munich avaient dénoncé le cumul des mandats du dirigeant qatari à l’occasion de la venue du club parisien. «Ministre, propriétaire de club, détenteur de droits TV, membre du comité exécutif de l’UEFA et président de l’association Européenne des clubs, tout ça en même temps ? Le foot, c’est moi ? Va te faire foutre, Al-Khelaifi le ploutocrate !», pouvait-on lire.

Ces banderoles insultantes avaient poussé le club bavarois à présenter ses excuses à Paris et Nasser al-Khelaïfi. «Le FC Bayern voudrait s’excuser lorsque ses adversaires et leurs représentants dans le stade se sentent personnellement attaqués. Ces banderoles n'ont pas été autorisées par le FC Bayern et ne reflètent pas sa position», avait-il déclaré dans un communiqué.

Avant d’ajouter : «Elles ne correspondent pas aux bonnes relations de longue date entre les deux clubs. Le ton de ces banderoles va également à l'encontre du style du FC Bayern et de la relation respectueuse que le club entretient avec ses partenaires internationaux». Et le Bayern Munich devrait à nouveau être amené à réagir après ces nouvelles attaques de ses supporters.