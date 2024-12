UFC : Ciryl Gane dévoile son Top 10 des combattants les plus dangereux de la planète

De retour dans l’octogone à l’UFC 310 ce samedi, Ciryl Gane a donné la liste des 10 combattants, boxe et MMA, les plus dangereux selon lui.

C’est un événement. Ce samedi à Las Vegas, lors de l’UFC 310, Ciryl Gane va remonter dans la cage de MMA. Ce qui ne lui était plus arrivé depuis septembre 2023. Le combattant français sera opposé au Russe Alexander Volkov qu’il a déjà battu en 2021 assez facilement (victoire à la décision unanime).

En attendant ce combat contre le Russe, «Bon Gamin» a classé, lors d’une interview à RMC, les 10 combattants qu’il trouvait les plus dangereux. Toutes disciplines confondues.

Le top 10 de Ciryl Gane

1. Francis Ngannou (MMA)

2. Alex Pereira (MMA)

3. Alexander Volkov (MMA)

4. Teddy Riner (Judo)

5. Anthony Joshua (Boxe)

6. Tom Aspinall (MMA)

7. Tyson Fury (Boxe)

8. Brock Lesnar (MMA)

9. Jake Paul (Boxe)

10. Jon Jones (MMA)

Évidemment tout le monde soulignera que Jon Jones, champion des poids lourds de l’UFC et véritable GOAT figure en 10e position. Mais nuance, il a dû classer au fur et à mesure que les noms soient dévoilés par le journaliste. «Jon Jones… Il n’y a plus de place donc je le descends. C’est vachement biaisé du coup je suis désolé, a souri Ciryl Gane. Le gars m’a fait taper en 3 minutes mais je le mets dixième, manque de respect.»