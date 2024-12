«Un accident effrayant» : Remco Evenepoel donne des nouvelles de son état de santé après sa lourde chute

Le cycliste belge Remco Evenepoel a donné des nouvelles de son état de santé au lendemain de sa lourde chute survenue à l’entraînement.

Le début de la convalescence pour Remco Evenepoel. Au lendemain de sa lourde chute survenue à l’entraînement, le coureur belge est sorti du silence pour donner des nouvelles de son état de santé. Et il s’est voulu rassurant, même s’il souffre de multiples fractures à une côte, à l’omoplate droite et à la main droite et qu’il a dû être opéré de la clavicule droite.

The comeback starts now.





After a scary accident on training yesterday, I underwent surgery last night and everything went well.





With a fracture to my rib, shoulder blade, hand, contusions to my lungs and a dislocation of my right clavicle which has caused all surrounding… pic.twitter.com/8lyMpau8K6

— Remco Evenepoel (@EvenepoelRemco) December 4, 2024