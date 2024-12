Équitation : une triple championne olympique suspendue pour avoir maltraité un cheval

Triple championne olympique de dressage, la Britannique Charlotte Dujardin, qui avait renoncé aux JO 2024, a été suspendue, ce jeudi, par la Fédération équestre internationale.

La sentence est tombée pour Charlotte Dujardin. Triple championne olympique de dressage (individuel et par équipes à Londres en 2012, individuel à Rio en 2016), la Britannique a été suspendue un an de toutes compétitions officielles pour acte de maltraitance envers un cheval. Elle a également écopé d’une amende d’environ 10.700 euros.

Elle a reconnu les faits

Cette sanction «envoie un message clair pour toute personne, quel que soit son profil, adoptant un comportement compromettant le bien-être des chevaux», a indiqué Sabrina Ibanez, secrétaire générale de la Fédération équestre internationale.

La cavalière de 39 ans a été sanctionnée après la diffusion, en juillet dernier, d’une vidéo, datant de 2020 et où elle apparaîtrait fouettant «excessivement» les jambes du cheval d’une de ses élèves lors d’un entraînement. Ces images ont suscité une importante polémique en Angleterre et Charlotte Dujardin avait décidé de renoncer à participer aux JO 2024 à Paris quelques jours avant la cérémonie d’ouverture.

Dans un communiqué publié sur les réseaux sociaux, elle avait évoqué «une erreur de jugement» avant de présenter ses excuses. «Ce qui s’est passé ne me correspond pas et ne reflète pas la façon dont j’entraîne mes chevaux ou dont je coache mes élèves, mais il n’y a pas d’excuse. J’ai profondément honte et j’aurais dû donner un meilleur exemple à ce moment-là. Je suis sincèrement désolée pour mes actions», avait-elle écrit.

Suspendue provisoirement depuis le 23 juillet, Charlotte Dujardin, qui a reconnu les faits et pleinement coopéré avec la FEI, pourra reprendre la compétition dans un peu plus de sept mois.