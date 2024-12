«Je vais mettre ta pu.... de tête dans le mur» : George Russell révèle les menaces de Max Verstappen à son encontre

En marge du dernier Grand Prix de la saison de Formule 1 à Abu Dhabi, George Russell a déploré les menaces de Max Verstappen à son encontre.

La polémique n’est pas redescendue entre Max Verstappen et George Russell. Elle a même pris une nouvelle tournure avant le dernier Grand Prix de la saison à Abu Dhabi. Le Britannique a déploré les attaques du quadruple champion du monde, qui l'aurait menacé après avoir été pénalisé d’une place sur la grille de départ, la semaine passée, au Qatar. Auteur de la pole position à Doha, le Néerlandais avait en effet été sanctionné par les commissaires pour avoir gêné le pilote Mercedes avant son tour rapide lors des qualifications.

« Je ne le respecte plus »





George Russell révèle les menaces qu’il a reçu de Max Verstappen et dénonce le comportement du Néerlandais pic.twitter.com/ZzavhaT2lO — CANAL+ F1® (@CanalplusF1) December 5, 2024

«Nous avons tous des règles à suivre et il ne les a pas respectées. Comme je l’ai déjà dit, j’ai trouvé ses remarques très ironiques quand il est sorti, il m’a dit : ‘je vais te percuter volontairement et je vais mettre ta pu.... de tête dans le mur’. Pour moi, c’est inacceptable. Il a franchi la limite et je ne l’accepterai pas», a confié George Russell au micro de Canal+.

Il a ensuite pointé du doigt le tempérament du pilote Red Bull qu’il juge agressif. «Il ne sait pas gérer l’adversité. Quand quelque chose ne va pas dans son sens, il s’en prend aux autres avec une colère inappropriée, une violence très limite», a-t-il regretté, en énumérant plusieurs exemples.

Et alors que Max Verstappen avait décrit George Russell comme une personne «complétement différente» quand les caméras sont «éteintes», le Britannique a indiqué n’avoir plus aucune estime pour lui. «Je connais Max depuis 12 ans, je l’ai toujours respecté. Mais je ne le respecterai plus car on se bat tous en piste, et ce n’est jamais personnel», a-t-il assuré.

Les retrouvailles sur le tracé de Yas Marina promet d’être houleux et pourrait donner lieu à une nouvelle passes d’armes entre les deux pilotes, qui semblent avoir des comptes à régler.